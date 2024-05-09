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    Мюллер о судействе в матче с «Реалом»: В Мадриде такое случается очень часто

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    Нападающий «Баварии» Томас Мюллер высказался о качестве судейства в ответном матче с мадридским «Реалом» (1:2) в полуфинале Лиги чемпионов.

    Томас Мюллер
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    Томас Мюллер

    В конце дополнительного времени польский судья Шимон Марчиняк зафиксировал офсайд во время атаки «Баварии», не дождавшись завершения эпизода.

    «Это очень странно (свистеть в такой момент — прим.). Судья даже не посмотрел на ВАР.

    В Мадриде такое случается очень часто. Такое уже было с дублем Криштиану Роналду несколько лет назад.

    Но не следует на это сваливать наше поражение», — приводит слова Мюллера RMC Sport.

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