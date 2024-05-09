Мюллер о судействе в матче с «Реалом»: В Мадриде такое случается очень часто

Нападающий «Баварии»высказался о качестве судейства в ответном матче с мадридским(1:2) в полуфинале Лиги чемпионов.

В конце дополнительного времени польский судья Шимон Марчиняк зафиксировал офсайд во время атаки «Баварии», не дождавшись завершения эпизода.

«Это очень странно (свистеть в такой момент — прим.). Судья даже не посмотрел на ВАР.

В Мадриде такое случается очень часто. Такое уже было с дублем Криштиану Роналду несколько лет назад.

Но не следует на это сваливать наше поражение», — приводит слова Мюллера RMC Sport.

В финале «Реал» сыграет с дортмундской «Боруссией». Матч пройдет 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли».