Хоселу: Когда играешь за «Реал» и сравниваешь счет, понимаешь, что все понесутся забивать второй гол

Нападающий мадридского «Реала»прокомментировал победу над(2:1) в полуфинале Лиги чемпионов.

Хоселу появился на поле на 81-й минуте и стал автором двух забитых мячей.

«Я герой? Я ничего об этом не знаю. Могу совершенно точно сказать лишь, что я очень счастливый человек!

Когда играешь за "Реал" и сравниваешь счет, понимаешь, что все понесутся забивать второй гол, чтобы вырвать победу. Потому что здесь мы должны побеждать.

Конечно, все мечтают о таких вечерах. Но речь идет о готовности. Я думаю, что первый гол стал результатом их усталости. Они оборонялись низким блоком, и нужно это учитывать, потому что такая тактика огранивает ваши перемещения.

В итоге реальность превзошла даже самые смелые мои ожидания», — приводит слова Хоселу официальный сайт УЕФА.

В финале «Реал» сыграет с дортмундской «Боруссией». Матч пройдет 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли».