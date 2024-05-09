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    Хоселу: Когда играешь за «Реал» и сравниваешь счет, понимаешь, что все понесутся забивать второй гол

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    Нападающий мадридского «Реала» Хоселу прокомментировал победу над «Баварией» (2:1) в полуфинале Лиги чемпионов.

    Хоселу
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    Хоселу

    Хоселу появился на поле на 81-й минуте и стал автором двух забитых мячей.

    «Я герой? Я ничего об этом не знаю. Могу совершенно точно сказать лишь, что я очень счастливый человек!

    Когда играешь за "Реал" и сравниваешь счет, понимаешь, что все понесутся забивать второй гол, чтобы вырвать победу. Потому что здесь мы должны побеждать.

    Конечно, все мечтают о таких вечерах. Но речь идет о готовности. Я думаю, что первый гол стал результатом их усталости. Они оборонялись низким блоком, и нужно это учитывать, потому что такая тактика огранивает ваши перемещения.

    В итоге реальность превзошла даже самые смелые мои ожидания», — приводит слова Хоселу официальный сайт УЕФА.

    В финале «Реал» сыграет с дортмундской «Боруссией». Матч пройдет 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

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