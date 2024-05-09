Беллингем: Я бы не поверил, если бы перед началом сезона мне сказали, что «Реал» будет в финале ЛЧ

Полузащитник мадридского «Реала»прокомментировал победу над(2:1) в полуфинале Лиги чемпионов.

«Это сбывшаяся мечта. Один из ребят только что спросил: "Если бы я сказал тебе такое во время предсезонки, ты бы поверил мне?" По правде говоря, наверное, не поверил бы просто потому, что пацаном думаешь всегда, что просто поиграешь, а затем, попадая сюда, не можешь в это поверить. Я немного эмоционален и до сих пор шокирован. Видимо, у меня весь вечер уйдет на то, чтобы это осознать.

Судьбу этого матча определил наш характер. Он у нас часто выходит на первый план в этом сезоне. У нас много способных и талантливых игроков, но в таких матчах, когда кажется, что мы на волоске от поражения или вылета, здорово себя проявляют еще и резервисты, которые выходят на замену и прекрсно делают свою работу, благодаря чему мы побеждаем.

Это сумасшедствие! Невозможно поверить! Наверное, только так и могло произойти. Мой первый финал. В Англии, против "Боруссии". Надо отдать им должное — они заслужили этот финал. Будет приятно увидеть старых друзей. Думаю, что мне лучше оставить телефон выключенным до завтрашнего утра.

Зидан — мой пример. Мне бы очень хотелось повторить то, что он сделал с "Реалом" в своем первом финале. Я очень рад. Моя семья наблюдала за этой игрой с трибун, и от этого вкус победы еще слаще. Мой первый финал Лиги чемпионов с "Реалом" будет очень эмоциональным.», — приводит слова английского футболиста официальный сайт УЕФА.

В финале «Реал» сыграет с дортмундской «Боруссией». Матч пройдет 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли».