ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная КанадыВ погоне за Канадой и США: Что нужно знать о чемпионате мира по хоккею-2024?
    Все новости спорта

    Артета: Нам нужно поехать на «Олд Траффорд» и выступить очень хорошо, чтобы победить

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Арсенал Манчестер Юнайтед
    Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о предстоящем матче с «Манчестер Юнайтед».

    Микель Артета
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Микель Артета

    «У нас все в порядке, осталось еще две игры. Нам нужно делать то, что мы умеем делать. Нам нужно поехать на "Олд Траффорд" и выступить очень хорошо, чтобы заслужить право на победу. Если мы это сделаем, мы станем ещё на шаг ближе к чемпионству.

    В данный момент я нахожусь в состоянии, когда просто думаю о том, чтобы команда оказалась в лучшей форме перед игрой с "Манчестер Юнайтед". Мне очень нравится наш путь в чемпионате. Мы не были в таком положении в течение многих лет, но мы находимся сейчас. Посмотрим, куда это нас приведёт», — приводит слова Артеты официальный сайт лондонцев.

    Игра состоится 12 мая и начнется в 18:30 мск.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Ждем много голов
  • «Байер» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Сможет ли «Марсель» противостоять «Аталанте»?
  • «Аталанта» — «Марсель». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • «Олимпиакос» отстоит преимущество, добытое в Англии?
  • «Олимпиакос» — «Астон Вилла». Прогноз и ставки
  • 2.44
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.03
  • Экспресс дня 9 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Байер — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Аталанта — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Олимпиакос — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Ахмат
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Алавес — Жирона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Швеция — США
  • Хоккей
  • Завтра в 21:20
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фрозиноне — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.53
  • Прогноз на матч Чехия — Финляндия
  • Хоккей
  • Завтра в 21:20
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры