Артета: Нам нужно поехать на «Олд Траффорд» и выступить очень хорошо, чтобы победить

Главный тренер лондонскоговысказался о предстоящем матче с

«У нас все в порядке, осталось еще две игры. Нам нужно делать то, что мы умеем делать. Нам нужно поехать на "Олд Траффорд" и выступить очень хорошо, чтобы заслужить право на победу. Если мы это сделаем, мы станем ещё на шаг ближе к чемпионству.

В данный момент я нахожусь в состоянии, когда просто думаю о том, чтобы команда оказалась в лучшей форме перед игрой с "Манчестер Юнайтед". Мне очень нравится наш путь в чемпионате. Мы не были в таком положении в течение многих лет, но мы находимся сейчас. Посмотрим, куда это нас приведёт», — приводит слова Артеты официальный сайт лондонцев.

Игра состоится 12 мая и начнется в 18:30 мск.