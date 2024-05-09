Артета: Когда вы по очкам в числе лучших команд, это действительно позитивно

Главный тренервысказался о борьбе за чемпионский титул в этом сезоне АПЛ.

«Мы совершенствуемся. Когда вы по очкам в числе лучших команд, это действительно позитивно. Это означает, что мы улучшаемся.

Это вызов, но в то же время это очень вдохновляет. Когда у вас есть два лучших тренера в мире — Пеп Гвардиола и Юрген Клопп — с двумя огромными клубами, которые соревнуются, вы смотрите на них учитесь на этом. Вы бросаете вызов самому себе и стремитесь к совершенству, потому что это единственный способ победить их», — цитирует Артету официальный сайт лондонцев.

Календарь и таблица АПЛ

Сейчас «Арсенал» возглавляет таблицу АПЛ с 80 очками, но «Манчестер Сити» отстает только на один балл и имеет игру в запасе.