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    Томиясу: Мне больше ничего не нужно, кроме титула чемпиона Англии

    Футбол Футбол Англии Арсенал
    Защитник «Арсенала» Такехиро Томиясу дал комментарий по поводу борьбы за чемпионский титул в этом сезоне чемпионата Англии.

    Такэхиро Томиясу
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    Такэхиро Томиясу

    «Будем счастливы, если выиграем АПЛ. Лично мне больше ничего не нужно, кроме титула чемпиона Англии. У меня было не особо много возможностей принять участие в чемпионской гонке, поэтому я счастлив, что могу сейчас помочь. Когда у нас такой шанс, мы обязаны его использовать», — приводит слова Томиясу Metro.

    Календарь и таблица АПЛ

    В настоящий момент «Арсенал» идет на первом месте в турнирной таблице, но опережает только на один балл второй «Манчестер Сити», у которого есть игра в запасе.

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