Томиясу: Мне больше ничего не нужно, кроме титула чемпиона Англии

Защитникдал комментарий по поводу борьбы за чемпионский титул в этом сезоне чемпионата Англии.

«Будем счастливы, если выиграем АПЛ. Лично мне больше ничего не нужно, кроме титула чемпиона Англии. У меня было не особо много возможностей принять участие в чемпионской гонке, поэтому я счастлив, что могу сейчас помочь. Когда у нас такой шанс, мы обязаны его использовать», — приводит слова Томиясу Metro.

Календарь и таблица АПЛ

В настоящий момент «Арсенал» идет на первом месте в турнирной таблице, но опережает только на один балл второй «Манчестер Сити», у которого есть игра в запасе.