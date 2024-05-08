Анри: Мбаппе — величайший игрок в истории «ПСЖ»

Экс-футболист сборной Франциипосле вылета «ПСЖ» из Лиги чемпионов встал на защиту форварда парижан и своего соотечественника

25-летний француз получил от прессы одни из самых низких оценок за ответный матч 1/2 финала ЛЧ против «Боруссии» (0:1). По окончании этого сезона Мбаппе покинет «ПСЖ» и, скорее всего, подпишет контракт с «Реалом».

«Мы все знаем, что Килиан Мбаппе покидает "ПСЖ". Он был великолепен в этом клубе. Килиан, ты можешь уходить с высоко поднятой головой. Не каждому суждено побеждать везде, особенно в Лиге чемпионов. Но он — большая фигура, и очень хорошо выступал на протяжении всех лет в "ПСЖ". Так что я не буду судить его за то, что он не выиграл Лигу чемпионов.

Мбаппе — величайший игрок в истории "ПСЖ"? Это даже не подлежит обсуждению. Влияние, которое он оказал в мире, и все то, чего он добился… Для меня — да, он останется лучшим игроком в истории парижского клуба», — сказал Анри CBS Sports.

Мбаппе, выступающий за «ПСЖ» с 2018 года, является лучшим бомбардиром в истории клуба (255 голов).