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    Анри: Мбаппе — величайший игрок в истории «ПСЖ»

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    Экс-футболист сборной Франции Тьерри Анри после вылета «ПСЖ» из Лиги чемпионов встал на защиту форварда парижан и своего соотечественника Килиана Мбаппе.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    25-летний француз получил от прессы одни из самых низких оценок за ответный матч 1/2 финала ЛЧ против «Боруссии» (0:1). По окончании этого сезона Мбаппе покинет «ПСЖ» и, скорее всего, подпишет контракт с «Реалом».

    «Мы все знаем, что Килиан Мбаппе покидает "ПСЖ". Он был великолепен в этом клубе. Килиан, ты можешь уходить с высоко поднятой головой. Не каждому суждено побеждать везде, особенно в Лиге чемпионов. Но он — большая фигура, и очень хорошо выступал на протяжении всех лет в "ПСЖ". Так что я не буду судить его за то, что он не выиграл Лигу чемпионов.

    Мбаппе — величайший игрок в истории "ПСЖ"? Это даже не подлежит обсуждению. Влияние, которое он оказал в мире, и все то, чего он добился… Для меня — да, он останется лучшим игроком в истории парижского клуба», — сказал Анри CBS Sports.

    Мбаппе, выступающий за «ПСЖ» с 2018 года, является лучшим бомбардиром в истории клуба (255 голов).

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