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    Владимир Гранат: Не надо думать, что «Бавария» слабее «Реала»

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    Бывший защитник «Динамо» и сборной России Владимир Гранат поделился ожиданиями от ответной полуфинальной игры Лиги чемпионов между «Реалом» и «Баварией».

    Владимир Гранат
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    Владимир Гранат

    «Первый матч между "Баварией" и "Реалом" был достаточно равный. Дома немцы всегда сильны, но и Мадрид у себя тоже играет иначе. Если, конечно, в соперниках не "Манчестер Сити".

    Несмотря на результат первого матча, "Реал" не стоит заранее поздравлять с выходом в финал и думать, что "Бавария" очевидно слабее. Шансов 50/50 — чистая математика. Играют две команды, на результат всегда могут повлиять самые разные факторы. Травма ключевого футболиста или удаление — все может сказаться. "Реал" сейчас фаворит только на бумаге.
    Хочется увидеть качественный футбол в исполнении обеих команд. В первой игре показали контроль мяча, хорошие общекомандные и индивидуальные действия. Думаю, будет приятно и интересно наблюдать за матчем. Лига Чемпионов — турнир Мадрида. Для "Реала" ничья на выезде была положительным результатом. А еще они приучили, что могут прижать любого соперника. Так что жду острой игры и забитых мячей», — сказал Гранат Sport24.

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