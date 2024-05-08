Владимир Гранат: Не надо думать, что «Бавария» слабее «Реала»

Бывший защитник «Динамо» и сборной Россииподелился ожиданиями от ответной полуфинальной игры Лиги чемпионов между

«Первый матч между "Баварией" и "Реалом" был достаточно равный. Дома немцы всегда сильны, но и Мадрид у себя тоже играет иначе. Если, конечно, в соперниках не "Манчестер Сити".

Несмотря на результат первого матча, "Реал" не стоит заранее поздравлять с выходом в финал и думать, что "Бавария" очевидно слабее. Шансов 50/50 — чистая математика. Играют две команды, на результат всегда могут повлиять самые разные факторы. Травма ключевого футболиста или удаление — все может сказаться. "Реал" сейчас фаворит только на бумаге.

Хочется увидеть качественный футбол в исполнении обеих команд. В первой игре показали контроль мяча, хорошие общекомандные и индивидуальные действия. Думаю, будет приятно и интересно наблюдать за матчем. Лига Чемпионов — турнир Мадрида. Для "Реала" ничья на выезде была положительным результатом. А еще они приучили, что могут прижать любого соперника. Так что жду острой игры и забитых мячей», — сказал Гранат Sport24.