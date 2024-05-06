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    Тен Хаг: Знаю, что Фернандеш счастлив в «МЮ», ему нравится здесь

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг отреагировал на информацию о том, что летом из команды может уйти португальский полузащитник Бруну Фернандеш.

    Бруну Фернандеш
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    Бруну Фернандеш

    «Его цитаты были вырваны из контекста. Знаю, что Бруну счастлив быть здесь, ему нравится играть за "Манчестер Юнайтед".

    Бруну всегда доступен, он не пропускает ни одной игры, всегда играет на хорошем уровне и заряжает команду энергией.

    Такие активы необходимы для достижения успеха», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо.

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  • 30/04/2024

    • Контракт Бруну Фернандеша с «МЮ» рассчитан до июня 2026 года. В текущем сезоне он провел в английской Премьер-лиге 33 матча, забил 10 мячей и сделал семь результативных передач.

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