Шунин: Новый контракт с «Динамо»? Конкретики пока нет

Вратарь московского «Динамо»рассказал, как обстоят дела с продлением его действующего контракта.

«Конкретики нет. Были разговоры в первой части сезона, недавно со мной общался тренер вратарей на эту тему — сказал, что клуб и главный тренер во мне заинтересованы.

Надеюсь, что заинтересованность есть. Когда она есть, можно достаточно быстро всё обсудить и подписать новый контракт, как это обычно бывает. Дмитрий Александрович Гафин и Павел Пивоваров сказали в интервью, что всё будет хорошо — надеюсь, что скоро мы встретимся и поговорим на эту тему», — сказал Шунин «Чемпионату».

Ранее «Динамо» победило «Сочи» (3:2) и поднялось на первое место в таблице РПЛ.