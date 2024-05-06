Казахстанский миллиардер приобрел клуб английской Лиги 1

Клуб третьей английской Лиги «Уиком Уондерерс» получил нового владельца. Им стал казахстанский миллиардер

Его Blue Ocean Partners II Limited выкупила 90% акций клуба у Feliciana EFL LLC.

«Не отношусь и не буду легкомысленно относиться к ответственности за клуб перед его болельщиками, персоналом и игроками. Наша цель — добиться долгосрочного успеха как на футбольном поле, так и за его пределами, одновременно создавая финансово устойчивый клуб.

Футбольный мир развивается очень быстро, и нашим приоритетом будет интеграция аналитики данных и технологий для поднятия эффективности клуба на новый уровень. Я также твердо верю в развитие молодежи, и это будет иметь основополагающее значение для видения клуба, — дал интервью Ломтадзе официальному сайту клуба сразу после своего назначения.

На сегодняшний день состояние 48-летнего Ломтадзе оценивается в 5,3 миллиарда долларов.