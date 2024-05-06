Колыванов: У Тюкавина есть все шансы заиграть в Европе

Российский тренервысказался о потенциале нападающего московского «Динамо»

«Тюкавин в матче с "Сочи" забил шикарный гол. В нынешнем сезоне было забито много красивых голов. Но я согласен, что этот мяч — один из самых красивых голов этого сезона. Редко увидишь такие мячи. Причём Тюкавин всё здорово сделал технически, обработав мяч в непростой ситуации.

Если у Тюкавина опция выкупа € 20 млн, то, возможно, что какой-нибудь клуб захочет отдать € 20 млн московскому "Динамо". Костя только что переподписал контракт, но у Тюкавина есть все шансы, чтобы заиграть в Европе», — сказал Колыванов «Чемпионату».