Черчесов: С Соболевым можно чуть пособачиться, но Джикия — абсолютного другого склада человек

Бывший главный тренер сборной Россиипрокомментировал информацию о том, что экс-наставник «Спартака»конфликтовал с

«С Соболевым можно чуть пособачиться. Соболь такой, его нужно понимать.

Но Джикия — это абсолютного другого склада человек. Как можно с ним не сесть и не поговорить? Как с ним можно не объясниться? С ним всё можно спокойно обсудить», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

Временным тренером «Спартака» после отставки Гильермо Абаскаля стал Владимир Слишкович, под руководством которого красно-белые ни разу не проиграли в шести предыдущих матчах.

Напомним, ранее стало известно, есть ли у Черчесова шанс возглавить «Спартак».