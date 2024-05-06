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    Черчесов: С Соболевым можно чуть пособачиться, но Джикия — абсолютного другого склада человек

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    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал информацию о том, что экс-наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль конфликтовал с Александром Соболевым и Георгием Джикией.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «С Соболевым можно чуть пособачиться. Соболь такой, его нужно понимать.

    Но Джикия — это абсолютного другого склада человек. Как можно с ним не сесть и не поговорить? Как с ним можно не объясниться? С ним всё можно спокойно обсудить», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

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    • Временным тренером «Спартака» после отставки Гильермо Абаскаля стал Владимир Слишкович, под руководством которого красно-белые ни разу не проиграли в шести предыдущих матчах.

    Напомним, ранее стало известно, есть ли у Черчесова шанс возглавить «Спартак».

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