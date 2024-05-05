ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ренат Янбаев«В прошлом году мне "Локо" нравился больше». Ренат Янбаев — о новых карьерных вызовах, особенностях Второй лиги, Юрии Сёмине и «Зените»
  • 08:10
    • Пантожа и Альдо одержали победы в главных боях на UFC 301
  • 09:45
    • В «Ахмате» высказались о будущем Адиева
  • 09:22
    • Тренер «Интера» подтвердил подписание нападающего «Порту»
  • 08:26
    • Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Майами
  • 08:16
    • «Денвер» начал с поражения серию против «Миннесоты»
    Все новости спорта

    Директор «Баварии»: Отказ Рангника стал для нас неожиданностью

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бавария Бундеслига Футбол Германии Сборная Австрии
    Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль признался, что его удивил отказ Ральфа Рангника от возможности стать главным тренером мюнхенского клуба.

    Ральф Рангник
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ральф Рангник

    Рангник ранее заявил, что решил продолжить работу в сборной Австрии.

    «Он принял важное решение в своей жизни. Это стало для нас неожиданностью. Но что есть, то есть. Мы двигаемся дальше. Он был кандидатом, которого мы были бы очень рады видеть в "Баварии".

  • «Бавария» рассматривает трех кандидатов на пост главного тренера
  • Читайте по теме

    • Он решил остаться в сборной Австрии. Пусть будет так. В своей жизни я понял, что когда закрывается одна дверь, открывается другая, которую я бы никогда не ожидал.

    Мы обязательно найдем подходящего тренера», — приводит слова Эберля Bayern & Germany.

    Ранее «Бавария» не смогла договориться с Хаби Алонсо, который решил остаться в «Байере», и с главным тренером сборной Германии Юлианом Нагельсманном.

    Напомним, болельщики «Баварии» уговаривают клуб не увольнять Томаса Тухеля.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» устроят голевой фейерверк?
  • «Ливерпуль» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 2.57
    •
  • Рублев обыграет Оже-Альяссима и возьмет титул в Мадриде?
  • Оже-Альяссим — Рублев. Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • «Пари НН» после смены тренера будет мотивирован
  • «Пари НН» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.58
  • Экспресс дня 5 мая
  • Сегодня в 19:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Пари НН — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Динамо — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Челси — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Рома — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Милан — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Удинезе — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры