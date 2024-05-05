Директор «Баварии»: Отказ Рангника стал для нас неожиданностью

Спортивный директор «Баварии»признался, что его удивил отказот возможности стать главным тренером мюнхенского клуба.

Рангник ранее заявил, что решил продолжить работу в сборной Австрии.

«Он принял важное решение в своей жизни. Это стало для нас неожиданностью. Но что есть, то есть. Мы двигаемся дальше. Он был кандидатом, которого мы были бы очень рады видеть в "Баварии".

Он решил остаться в сборной Австрии. Пусть будет так. В своей жизни я понял, что когда закрывается одна дверь, открывается другая, которую я бы никогда не ожидал.

Мы обязательно найдем подходящего тренера», — приводит слова Эберля Bayern & Germany.

Ранее «Бавария» не смогла договориться с Хаби Алонсо, который решил остаться в «Байере», и с главным тренером сборной Германии Юлианом Нагельсманном.

Напомним, болельщики «Баварии» уговаривают клуб не увольнять Томаса Тухеля.