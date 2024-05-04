Артета: В душе и сердце надеюсь, что «Манчестер Сити» потеряет очки

Главный тренервысказался о борьбе за чемпионский титул в этом сезоне АПЛ.

«Может ли "Манчестер Сити" потерять очки? В душе и сердце я на это надеюсь, да. Вы знаете, что происходит у меня внутри. Хочется просто победить, а для этого необходимо, чтобы другие потеряли очки, и на это я и надеюсь.

А после победы "Ман Сити" в своём матче надо контролировать свои эмоции, потому что не имеет значения, что происходит в тот день. Впереди ещё много матчей. Надо проявлять себя, готовиться и выигрывать следующий матч, чтобы сохранить этот импульс. Вот что мы стараемся делать.

Празднует ли команда выход в ЛЧ? Нет. Конечно, это первое, чего мы хотели добиться: стабильного выхода в ЛЧ. И мы вышли во второй раз подряд, а также стабильно боремся за важные трофеи. Но мы знаем, какова цель, и она прямо перед нами. Посмотрим, сможем ли мы её достичь», — приводит слова Артеты Evening Standard.

Сейчас «Арсенал» возглавляет таблицу АПЛ с 80 очками, но «Манчестер Сити» отстает только на один балл и имеет игру в запасе.