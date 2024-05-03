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    Смотреть онлайн матча Урарту — Ширак 03.05.2024. Прямая трансляция в 18:00

    03.05.2024 в 18:00 начнется матч в Высшей лиге Армении Урарту — Ширак

    Футбол
    03.05.2024 в 18:00 начнется матч в турнире в Высшей лиге Армении Урарту — Ширак. На LiveSport.Ru — ссылки на прямую трансляцию игры.

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    В последнее время команды показывают симпатичный футбол, потому зрителям скучать не придётся. Более того, нынешняя часть сезона не дает возможности расслабиться игрокам — пора показывать то, на что способны.

    Последний матч: «Ширак» — «Урарту» 1:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

    Скорее всего, мы увидим бескомпромиссный матч, где все решит один гол. Впрочем, более детально возможный ход игры разобрали наши эксперты и посетители:

    Прямую трансляцию матча Урарту — Ширак смотрите на LiveCup.Run. В удобном дизайне доступен плеер с картинкой в высоком качестве.

    Помимо онлайна, доступна вся статистика как до, так и во время матча, котировки букмекеров.

    Наслаждайтесь отличной картинкой и игрой интересных команд в прямом эфире.

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