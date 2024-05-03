Руководство «Баварии» может сохранить Тухеля

Боссызадумались над тем, чтобы продлить контракт с главным тренером команды. Об этом сообщает журналист

Стало известно, что спортивные директора «Баварии» Макс Эберль и Кристоф Фройнд выступили за сохранение Тухеля в команде. К тому же, в составе мюнхенцев есть игроки, которые также поддерживают решение оставить специалиста. К примеру, Мануэль Нойер.

Ранее сам Тухель ответил на вопрос о том, может ли специалист продолжить работу в «Баварии».

После 31-го тура мюнхенцы занимают 2-е место в таблице Бундеслиги с 69-ю очками в активе. «Бавария» уже потеряла математические шансы на чемпионство в нынешнем сезоне.