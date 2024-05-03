Главный тренер «Баварии»сообщил, что по-прежнему настроен покинуть свой пост сразу после завершения сезона.

Тухель ответил на вопрос, может ли он изменить свое решение и остаться в «Баварии». Ранее стороны договорились расторгнуть действующий контракт за год до его завершения.

«У нас есть действующий контракт, а также есть договоренность, что мы расторгнем его раньше.

Всё возможно, но сейчас у меня тот же ответ. Соглашение действует», — приводит слова Тухеля журналист Фабрицио Романо.

«Бавария» впервые за 12 лет не смогла выиграть чемпионат Германии. В этом сезоне победителем досрочно стал «Байер».

Известно, что «Бавария» до сих пор не нашла замену Тухелю. Ранее возглавить мюнхенский клуб отказались Хаби Алонсо, Юлиан Нагельсманн и Ральф Рангник.

Напомним, главный тренер «Барселоны» Хави изменил свое решение и останется в команде еще как минимум на сезон.