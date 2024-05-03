«Манчестер Юнайтед» намерен сохранить тен Хага

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг продолжит работу в английском клубе.

Как сообщает The Athletic, на текущий момент «красные дьяволы» планируют начать следующий сезон с тен Хагом у руля команды.

Новые владельцы «МЮ» считают, что тен Хагу не было предоставлено условий, которые способствовали бы успеху. Кроме того, они учитывают и финансовый аспект — увольнение наставника и поиск нового тренера потребуют дополнительных вложений.

Тен Хаг стал главным тренером «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года, перейдя из нидерландского «Аякса». В общей сложности 53-летний специалист провёл во всех турнирах 109 матчей, из которых его команда победила в 65, 15 сыграла вничью и 29 проиграла.

Календарь и таблица АПЛ

Напомним, «красные дьяволы» занимают в турнирной таблице АПЛ шестое место, набрав 54 очка в 34 матчах, и отстают на 13 очков от зоны Лиги чемпионов.