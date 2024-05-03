Сунесс: Салах — самый эгоистичный футболист из всех, кого я видел

Бывший футболист и тренер «Ливерпуля»раскритиковал нападающего мерсисайдского клуба

«Без сомнений, Мо очень высокого мнения о себе, и он был зол из-за того, что не вышел в стартовом составе на матч с "Вест Хэмом" на прошлой неделе. Салах — самый эгоистичный игрок, которого я когда-либо видел.

Даже до игры с "Вест Хэмом", когда Клопп оставил его на скамейке, Мохамед никогда не принимал таких решений тренера», — приводит слова Сунесса Daily Star.

Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. Вместе с красными он выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Англии, внутренние Кубки и стал победителем клубного чемпионата мира.

Календарь и таблица АПЛ

В нынешнем сезоне 31-летний нападающий провёл 41 матч во всех турнирах, забил 24 гола и сделал 13 результативных передач.