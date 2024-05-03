Радимов: Против «Зенита» ЦСКА с третьей минуты должен был играть в меньшинстве

Бывший российский футболиствысказался о судействе в первом финальном матче Пути РПЛ Кубка России ЦСКА — «Зенит» (1:1).

По его мнению, армейцы должны были остаться в меньшинстве с третьей минуты игры, когда защитник Мойзес грубо нарушил правила на Густаво Мантуане.

«С третьей минуты ЦСКА должен был остаться в меньшинстве. В похожем эпизоде защитник ЦСКА Роша был удалён в игре с "Ахматом" в РПЛ. Футболист наступает выше голеностопа и мог избежать этого контакта. Все же знают, что, если ты наступаешь шипами выше бутсы, это это красная. Это фол по неосторожности», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Вчера, 2 мая, состоялся первый матч финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Команды не сумели выявить победителя и завершили встречу вничью — 1:1.