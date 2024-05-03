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    Мюллер об ответном матче с «Реалом»: В среду у нас есть возможность осуществить детскую мечту

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    Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Реалом».

    Томас Мюллер
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    Томас Мюллер

    «Я до сих пор нахожусь под впечатлением от фантастической атмосферы, царившей на стадионе во время матча Лиги чемпионов с мадридским "Реалом". Большое спасибо всем болельщикам "Баварии" за это.

    Ситуация в ответном матче ясна. Победитель идёт дальше. Таким образом, игра приобрела характер финала. В среду у нас есть возможность осуществить детскую мечту и выйти в финал Лиги чемпионов. Мы отдадим ВСЁ ради этого», — написал Мюллер в своей социальной сети.

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    • Напомним, что 1-й матч между «Баварией» и «Реалом» завершил вничью со счетом 2:2. Ответная игра между этими командами состоится 8-го мая в Мадриде (Испания). Начало встречи — в 22:00 мск.

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