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    Габулов: У Лещука рабочие моменты, он справится

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    Экс-голкипер «Динамо» и сборной России Владимир Габулов поддержал вратаря бело-голубых Игоря Лещука, который подвергся критике за две результативные ошибки в матче 23-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).

    Владимир Габулов
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    Владимир Габулов

    «Лещуку спокойно справиться с ситуацией. Это рабочие моменты. У каждого футболиста и вратаря в карьере случаются неудачные эпизоды, когда нужно успокоиться и начать работать по новой. Нужно стараться прогрессировать, ждать следующего шанса, и все пройдет.

    Нужно ли "Динамо" усиливать вратарскую позицию? Сейчас сложно сказать — в зависимости от того, как пройдет концовка чемпионата, каких результатов "Динамо" добьется. На основе этих результатов и надо анализировать. Если смогут побороться за чемпионство, то тут и говорить не о чем. Хотя в длинную уже стоит рассматривать варианты», — сказал Габулов Sport24.

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