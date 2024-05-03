Габулов: У Лещука рабочие моменты, он справится

Владимир Габулов Фото: globallookpress.com
«Лещуку спокойно справиться с ситуацией. Это рабочие моменты. У каждого футболиста и вратаря в карьере случаются неудачные эпизоды, когда нужно успокоиться и начать работать по новой. Нужно стараться прогрессировать, ждать следующего шанса, и все пройдет.
Нужно ли "Динамо" усиливать вратарскую позицию? Сейчас сложно сказать — в зависимости от того, как пройдет концовка чемпионата, каких результатов "Динамо" добьется. На основе этих результатов и надо анализировать. Если смогут побороться за чемпионство, то тут и говорить не о чем. Хотя в длинную уже стоит рассматривать варианты», — сказал Габулов Sport24.