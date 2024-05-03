Габулов: У Лещука рабочие моменты, он справится

Экс-голкипер «Динамо» и сборной Россииподдержал вратаря бело-голубых, который подвергся критике за две результативные ошибки в матче 23-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).

«Лещуку спокойно справиться с ситуацией. Это рабочие моменты. У каждого футболиста и вратаря в карьере случаются неудачные эпизоды, когда нужно успокоиться и начать работать по новой. Нужно стараться прогрессировать, ждать следующего шанса, и все пройдет.

Нужно ли "Динамо" усиливать вратарскую позицию? Сейчас сложно сказать — в зависимости от того, как пройдет концовка чемпионата, каких результатов "Динамо" добьется. На основе этих результатов и надо анализировать. Если смогут побороться за чемпионство, то тут и говорить не о чем. Хотя в длинную уже стоит рассматривать варианты», — сказал Габулов Sport24.