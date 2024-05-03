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    Анчелотти: Мы подошли к финальному этапу очень воодушевленными

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    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поблагодарил игроков своей команды за качественную игру в нынешнем сезоне.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Я ещё никогда не проходил сезон всего с двумя поражениями. Мы хотим продолжить эту серию. Команда выступает очень хорошо, с большой самоотдачей.

    Все они внесли огромный вклад: и те, кто играл больше, и те, кто играл меньше. Мы подошли к финальному этапу очень воодушевлёнными и с большим желанием выиграть титулы», — приводит слова Анчелотти AS.

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