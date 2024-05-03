Анчелотти: Мы подошли к финальному этапу очень воодушевленными

Главный тренерпоблагодарил игроков своей команды за качественную игру в нынешнем сезоне.

«Я ещё никогда не проходил сезон всего с двумя поражениями. Мы хотим продолжить эту серию. Команда выступает очень хорошо, с большой самоотдачей.

Все они внесли огромный вклад: и те, кто играл больше, и те, кто играл меньше. Мы подошли к финальному этапу очень воодушевлёнными и с большим желанием выиграть титулы», — приводит слова Анчелотти AS.

В Лиге чемпионов «Реал» дошел до полуфинала, где сыграет против «Баварии». Первая игра между этими командами в Мюнхене закончилась ничейным результатом — 2:2. Ответный матч состоится 8-го мая в 22:00 мск.