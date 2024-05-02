Бубнов: «Динамо» было какое-то сонное и заторможенное

Экспертподвел итоги матча Кубка России между. Встреча прошла 1 мая.

Красно-белые победили со счетом 2:0. Бубнов раскритиковал «Динамо» за неудачный матч.

«Когда матч только начался, мне сразу бросилось в глаза, что "Динамо" какое-то сонное, заторможенное. Сразу же стали проигрывать все единоборства, уступать в каждом стыке. Видно было, что "Спартак" свежее. А тут ещё "красно-белым" быстрый гол помог. Причём ничего особенного тут не было, во многом он случился из-за грубой ошибки Бальбуэны. Игрок такого уровня не имеет права так играть. Соболев в итоге без особых помех бил и своего добился.

Но и после первого гола динамовцы продолжили играть так же, всё не могли проснуться. В итоге доигрались до второго мяча в свои ворота. И здесь не было чего-то сверхъестественного от "Спартака", просто ещё одна грубейшая ошибка в обороне. У соперника тоже ошибок хватало, к тому же Бабича потеряли в самом начале. Казалось, дави, но "Динамо" не справилось с этой задачей. Да, был момент у Смолова: чистый выход, с его мастерством из такой позиции делай что хочешь. Он бьёт практически прямо во вратаря…

Почему такой тайм получился у "Динамо"? О проблемах с настроем нельзя сказать, принципиальный матч, дерби, тут всё в порядке должно быть. Можно было бы в качестве причины говорить о тяжёлой игре против "Зенита", но так и "Спартак" в чемпионате трудную встречу провёл с "Локомотивом". Пожалуй, можно найти ответ в том, что спартаковцы провели ротацию, а Личка решил оптимальным составом сыграть и обойтись минимальными перестановками после игры чемпионата. Именно поэтому, как мне думается, "красно-белые" были свежее. Правда, кроме двух голевых моментов с ошибками динамовской обороны вспомнить у них толком нечего.

Во втором тайме "Спартак" уже мог играть по счёту, получив такую фору. Динамовцы проснулись, включили скорости, имели преимущество до финального свистка, но так и не смогли забить. Получается, что силы у команды были, иначе не смогли бы так забегать. Почему же так не играли с первых минут матча, непонятно. Здесь ответ, пожалуй, только Личка может знать», — цитирует Бубнова Sportbox.

Следующим соперником красно-белых в Кубке России станет либо «Ростов», либо «Балтика».