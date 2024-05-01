Слишкович: Я увидел игроков, которые отдают все на поле

Исполняющий обязанности главного тренеравысказался о победе своей команды в матче 1/2 финала Кубка России Пути регионов с(2:0).

«В первом тайме нам получилось забить два гола и стало легче. У нас был хороший результат и не надо было играть высоко. Мы знали, какая сильная команда будет с нами играть. Наши ребята очень дисциплинированно защищались. Когда такое видишь, можешь быть довольным.

Я увидел игроков, которые отдают всё на поле. Не могу сказать, что победа заслуженная, потому что второй тайм был за "Динамо". Но ребята хорошо защищались, Селихов хорошо отработал. Идём дальше в Кубке.

Честно, не думал про серию пенальти. Думал, чтобы закончить игру после 90 минут. Получилось, как хотелось. Селихов — наш вратарь. Вы знаете, какой он. Он выполнил свою работу прекрасно», — передает слова Слишковича Чемпионат.

«Спартак» вышел в финал Кубка России Пути регионов, где сыграет против победителя пары «Ростов» — «Балтика». В российской Премьер-лиге «красно-белые» занимают 4-е место с 42 очками в активе.