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    Слишкович: Я увидел игроков, которые отдают все на поле

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    Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович высказался о победе своей команды в матче 1/2 финала Кубка России Пути регионов с «Динамо» (2:0).

    Владимир Слишкович
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    Владимир Слишкович

    «В первом тайме нам получилось забить два гола и стало легче. У нас был хороший результат и не надо было играть высоко. Мы знали, какая сильная команда будет с нами играть. Наши ребята очень дисциплинированно защищались. Когда такое видишь, можешь быть довольным.

    Я увидел игроков, которые отдают всё на поле. Не могу сказать, что победа заслуженная, потому что второй тайм был за "Динамо". Но ребята хорошо защищались, Селихов хорошо отработал. Идём дальше в Кубке.

    Честно, не думал про серию пенальти. Думал, чтобы закончить игру после 90 минут. Получилось, как хотелось. Селихов — наш вратарь. Вы знаете, какой он. Он выполнил свою работу прекрасно», — передает слова Слишковича Чемпионат.

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