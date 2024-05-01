ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мохамед СалахУйти нельзя остаться. Как «Ливерпулю» решить проблему Салаха?
    Все новости спорта

    Семак озвучил главную проблему «Зенита» в последних матчах

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит
    Наставник «Зенита» Сергей Семак назвал главную проблему своей команды в последних матчах.

    Сергей Семак
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Семак

    «Что касается игры в двух последних матчах, то к обороне нет больших претензий — мы достаточно качественно и надёжно играем у своих ворот. Остроты в атаке нам не хватает. Последние матчи были достаточно сложны с точки зрения преодоления насыщенной обороны соперника. Мы владели большим преимуществом, контролем мяча, но, к сожалению, в опасные моменты это преимущество не конвертировали. Разумеется, это сложно.

    Любой команде сложно атаковать соперника, который очень низко, глубоко и качественно обороняется. Мы должны искать решения для того, чтобы создавать больше и забивать. Без забитых мячей побед не бывает», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

    Календарь и таблица РПЛ

    Ранее питерцы проиграли в РПЛ «Рубину» (0:2) и «Динамо» (0:1).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «ПСЖ» разобьет «Боруссию» даже в Дортмунде?
  • «Боруссия» Д — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 2.39
    •
  • Команда Лички добьется пятой победы кряду
  • «Динамо» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.32
    •
  • И сразу голевое шоу?!
  • «Боруссия» Дортмунд — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 5.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.56
  • Экспресс дня 1 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Боруссия Д — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Динамо — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.69
  • Прогноз на матч Андреева — Соболенко
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Рублев — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч Рома — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч ЦСКА — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 19:15
    •  3.50
  • Прогноз на матч Марсель — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры