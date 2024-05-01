Семак озвучил главную проблему «Зенита» в последних матчах

Наставник «Зенита»назвал главную проблему своей команды в последних матчах.

«Что касается игры в двух последних матчах, то к обороне нет больших претензий — мы достаточно качественно и надёжно играем у своих ворот. Остроты в атаке нам не хватает. Последние матчи были достаточно сложны с точки зрения преодоления насыщенной обороны соперника. Мы владели большим преимуществом, контролем мяча, но, к сожалению, в опасные моменты это преимущество не конвертировали. Разумеется, это сложно.

Любой команде сложно атаковать соперника, который очень низко, глубоко и качественно обороняется. Мы должны искать решения для того, чтобы создавать больше и забивать. Без забитых мячей побед не бывает», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

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Ранее питерцы проиграли в РПЛ «Рубину» (0:2) и «Динамо» (0:1).