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    Семак: Вернемся к вопросу о продлении контракта с «Зенитом» в конце сезона

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о продлении контракта с санкт-петербургским клубом.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Вчера у нас был разговор с руководством. Я сказал, что сейчас все наши силы брошены на подготовку к предстоящим матчам — календарь плотный и насыщенный. Мы вернёмся к этому вопросу в конце сезона. В том, что касается самой мысли поговорить на этот счёт, то, конечно, она приятна. Такое отношение руководства к работе тренерского штаба за эти шесть лет, подведение определённых итогов выступления нашей команды — думаю, именно с этим связано предложение и разговор, который вчера состоялся.

    Мы вернёмся к нему позже — график достаточно сложный, мы будем готовиться к следующим матчам. Что касается других вопросов, то мы будем решать их по мере важности и их поступления», — приводит слова Семака официальный сайт сине-бело-голубых.

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