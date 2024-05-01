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    Почеттино об уходе Тиагу Силвы из «Челси»: Он провел невероятную карьеру

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    Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался об уходе защитника «синих» Тиагу Силва после окончания нынешнего сезона.

    Тиагу Силва
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    Тиагу Силва

    «Он невероятный человек, невероятный профессионал. Он провёл невероятную карьеру. Конечно фанаты, клуб, команда — всем будет не хватать его.

    Он гордится этапом своей карьеры в "Челси". Я хочу ему пожелать всего лучшего в будущем», — приводит слова Почеттино ChelseaReport.

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    • Напомним, что 29-го апреля Тиагу Силва объявил о своем уходе из «Челси». Вместе с лондонским клубом бразилец выиграл Лигу чемпионов в 2021-м году. В нынешнем сезоне защитник провел 27 матчей за «Челси» в АПЛ и забил 3 гола.

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