Почеттино об уходе Тиагу Силвы из «Челси»: Он провел невероятную карьеру

Главный тренервысказался об уходе защитника «синих»после окончания нынешнего сезона.

«Он невероятный человек, невероятный профессионал. Он провёл невероятную карьеру. Конечно фанаты, клуб, команда — всем будет не хватать его.

Он гордится этапом своей карьеры в "Челси". Я хочу ему пожелать всего лучшего в будущем», — приводит слова Почеттино ChelseaReport.

Напомним, что 29-го апреля Тиагу Силва объявил о своем уходе из «Челси». Вместе с лондонским клубом бразилец выиграл Лигу чемпионов в 2021-м году. В нынешнем сезоне защитник провел 27 матчей за «Челси» в АПЛ и забил 3 гола.