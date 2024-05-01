Гендиректор «Динамо» назвал победу «Спартака» полностью заслуженной

Генеральный директороценил игру своей команды в матче 1/2 финала Кубка России Пути регионов со(0:2).

«Сегодня не получилось победить. Мы играли недостаточно хорошо и не реализовали свои моменты, а соперник это сделал. Поэтому они идут дальше, а у нас остаётся только чемпионат

У нас действительно неудачно складываются игры со "Спартаком". Где-то с элементами везения, но сегодня их победа полностью заслужена», — передает слова Пивоварова Чемпионат.

В результате победы над «Динамо» «красно-белые» вышли в финал Кубка России Пути регионов, где сыграют против победителя пары «Ростов» — «Балтика».

В российской Премьер-лиге «бело-голубые» занимают 3-е место в таблице с 47-ю очками в активе, отставая от 1-й позиции на 3 балла.