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    Гендиректор «Динамо» назвал победу «Спартака» полностью заслуженной

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    Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров оценил игру своей команды в матче 1/2 финала Кубка России Пути регионов со «Спартаком» (0:2).

    «Динамо» — «Спартак»
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    «Динамо» — «Спартак»

    «Сегодня не получилось победить. Мы играли недостаточно хорошо и не реализовали свои моменты, а соперник это сделал. Поэтому они идут дальше, а у нас остаётся только чемпионат

    У нас действительно неудачно складываются игры со "Спартаком". Где-то с элементами везения, но сегодня их победа полностью заслужена», — передает слова Пивоварова Чемпионат.

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    • В результате победы над «Динамо» «красно-белые» вышли в финал Кубка России Пути регионов, где сыграют против победителя пары «Ростов» — «Балтика».

    В российской Премьер-лиге «бело-голубые» занимают 3-е место в таблице с 47-ю очками в активе, отставая от 1-й позиции на 3 балла.

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