Непомнящий: В матче «Динамо» — «Спартак» нет фаворита

ФК «Спартак» Фото: globallookpress.com
Игра состоится сегодня, 1 мая, на домашнем стадионе «Динамо». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск.
«В матче "Динамо" — "Спартак" нет фаворита, обе команды на ходу и психологически в одинаковом состоянии, поэтому игра будет равная. В недавней игре между собой обе команды были закрепощены. Но клубы ставят перед собой самые высокие задачи, поэтому всё будет зависеть от того, как команды справятся с психологией.
В этом матче команды, возможно, дотянут до серии пенальти. Поэтому ожидаю интересной и весёлой игры», — сказал Непомнящий «Чемпионату».