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    Непомнящий: В матче «Динамо» — «Спартак» нет фаворита

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    Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий высказался о предстоящем матче «Динамо» со «Спартаком» в 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2023/2024.

    ФК «Спартак»
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    ФК «Спартак»

    Игра состоится сегодня, 1 мая, на домашнем стадионе «Динамо». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск.

    «В матче "Динамо" — "Спартак" нет фаворита, обе команды на ходу и психологически в одинаковом состоянии, поэтому игра будет равная. В недавней игре между собой обе команды были закрепощены. Но клубы ставят перед собой самые высокие задачи, поэтому всё будет зависеть от того, как команды справятся с психологией.

    В этом матче команды, возможно, дотянут до серии пенальти. Поэтому ожидаю интересной и весёлой игры», — сказал Непомнящий «Чемпионату».

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