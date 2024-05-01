Непомнящий: В матче «Динамо» — «Спартак» нет фаворита

Известный отечественный тренервысказался о предстоящем матчесов 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2023/2024.

Игра состоится сегодня, 1 мая, на домашнем стадионе «Динамо». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск.

«В матче "Динамо" — "Спартак" нет фаворита, обе команды на ходу и психологически в одинаковом состоянии, поэтому игра будет равная. В недавней игре между собой обе команды были закрепощены. Но клубы ставят перед собой самые высокие задачи, поэтому всё будет зависеть от того, как команды справятся с психологией.

В этом матче команды, возможно, дотянут до серии пенальти. Поэтому ожидаю интересной и весёлой игры», — сказал Непомнящий «Чемпионату».