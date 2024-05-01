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    Генич: «Спартак» ищет иностранного тренера

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    Известный комментатор Константин Генич заявил, что Владимир Слишкович не будет постоянным тренером «Спартака».

    Владимир Слишкович
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    Владимир Слишкович

    «Слишкович не будет главным тренером "Спартака". Под этим надо подвести черту.

    Я знаю, что "Спартак" ищет тренера, ищет иностранного тренера. Карт-бланш дали Амаралу (спортивному директору "Спартака" — прим.). Поиск продолжается.

    В скором времени, на какой-то кандидатуре они остановятся», — приводит слова Генича «Матч ТВ».

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    • Слишкович стал временным тренером «Спартака» сразу после увольнения Гильермо Абаскаля. Под его руководством команда сыграла вничью с «Зенитом» (0:0) и ЦСКА (0:0), а также разгромила «Ростов» (5:1) и одержала победу над «Локомотивом» (3:2).

    Календарь и таблица РПЛ

    «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ после 26 матчей.

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