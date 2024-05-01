Генич: «Спартак» ищет иностранного тренера

Известный комментаторзаявил, чтоне будет постоянным тренером

«Слишкович не будет главным тренером "Спартака". Под этим надо подвести черту.

Я знаю, что "Спартак" ищет тренера, ищет иностранного тренера. Карт-бланш дали Амаралу (спортивному директору "Спартака" — прим.). Поиск продолжается.

В скором времени, на какой-то кандидатуре они остановятся», — приводит слова Генича «Матч ТВ».

Слишкович стал временным тренером «Спартака» сразу после увольнения Гильермо Абаскаля. Под его руководством команда сыграла вничью с «Зенитом» (0:0) и ЦСКА (0:0), а также разгромила «Ростов» (5:1) и одержала победу над «Локомотивом» (3:2).

Календарь и таблица РПЛ

«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ после 26 матчей.