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    В ЦСКА сообщили, может ли Файзуллаев сыграть с «Зенитом»

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    Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев сможет сыграть с «Зенитом» в первом матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

    Аббосбек Файзуллаев
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    Аббосбек Файзуллаев

    Встреча состоится завтра, 2 мая. Начало игры — в 19:15 мск.

    «Аббос Файзуллаев сможет принять участие в матче с "Зенитом". Сегодня он летит в Москву единственным прямым рейсом. Это был снова продолжительный, но конструктивный диалог с коллегами из Футбольной ассоциации Узбекистана. Свою лепту внес и сам Аббос, поговоривший с тренером сборной.

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    Мы понимаем, что у сборной впереди финал, но всё же основная задача по выходу на Олимпиаду уже выполнена. Нам за решение своих кубковых задач только предстоит побороться», — написал Брейдо в телеграм-канале.

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