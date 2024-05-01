ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мохамед СалахУйти нельзя остаться. Как «Ливерпулю» решить проблему Салаха?
  • 09:48
    • В «Баварии» высказались о переговорах с Рангником
  • 09:28
    • Овечкин: В январе боялся, что «Вашингтон» меня обменяет
  • 09:14
    • «Кливленд» выиграл у «Орландо», «Милуоки» и «Индиана» проведут шестой матч
  • 08:02
    • Надаль проиграл Легечке в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде
    Все новости спорта

    Черчесов: Новый контракт с Семаком — продуманное решение «Зенита»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Зенит РПЛ Футбол России
    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о решении «Зенита» продлить контракт с Сергеем Семаком до 2030 года.

    Станислав Черчесов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Станислав Черчесов

    «Я сам выигрывал пять раз трофеи, в Венгрии брали титул два раза подряд. Знаю, что иногда бывают моменты, когда игроков непросто мотивировать.

    Семак выиграл с "Зенитом" пять титулов подряд, не бывает так, чтобы шесть сезонов прошли гладко, без спадов. Осенью и в начале весны у петербуржцев все было нормально, последние две игры выдались не очень хорошими, но такое бывает.

    Если руководство клуба приняло решение продлить контракт с Сергеем Богдановичем, то оно правильное.

    Именно этот сезон у "Зенита" неоднозначный и непростой, ушли ключевые игроки, как Малком, Кузяев. Многое пришлось перестраивать. Иногда команде может не хватать и одного игрока для того, чтобы играть как прежде, а когда теряешь нескольких, приходится совсем непросто.

  • Хиддинк: Семак — лучший, приятный и душевный человек
  • Читайте по теме

    • Считаю, что решения, принимаемые руководством "Зенита", продуманные, там планы верстают заранее на несколько лет, процесс не прекращается и не приостанавливается.

    Следовательно, и по Семаку решение не спонтанное и принято не просто так», — приводит слова Черчесова «Спорт день за днем».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «ПСЖ» разобьет «Боруссию» даже в Дортмунде?
  • «Боруссия» Д — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 2.39
    •
  • Команда Лички добьется пятой победы кряду
  • «Динамо» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.32
    •
  • ЦСКА и «Зенит» много не забьют
  • ЦСКА — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.56
  • Экспресс дня 1 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Боруссия Д — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Динамо — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч ЦСКА — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 19:15
    •  2.80
  • Прогноз на матч Челси — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  3.50
  • Прогноз на матч Марсель — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Олимпиакос
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Фиорентина — Брюгге
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.69
  • Прогноз на матч Андреева — Соболенко
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры