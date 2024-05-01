Черчесов: Новый контракт с Семаком — продуманное решение «Зенита»

Бывший главный тренер сборной Россиивысказался о решениипродлить контракт сдо 2030 года.

«Я сам выигрывал пять раз трофеи, в Венгрии брали титул два раза подряд. Знаю, что иногда бывают моменты, когда игроков непросто мотивировать.

Семак выиграл с "Зенитом" пять титулов подряд, не бывает так, чтобы шесть сезонов прошли гладко, без спадов. Осенью и в начале весны у петербуржцев все было нормально, последние две игры выдались не очень хорошими, но такое бывает.

Если руководство клуба приняло решение продлить контракт с Сергеем Богдановичем, то оно правильное.

Именно этот сезон у "Зенита" неоднозначный и непростой, ушли ключевые игроки, как Малком, Кузяев. Многое пришлось перестраивать. Иногда команде может не хватать и одного игрока для того, чтобы играть как прежде, а когда теряешь нескольких, приходится совсем непросто.

Считаю, что решения, принимаемые руководством "Зенита", продуманные, там планы верстают заранее на несколько лет, процесс не прекращается и не приостанавливается.

Следовательно, и по Семаку решение не спонтанное и принято не просто так», — приводит слова Черчесова «Спорт день за днем».