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    Аленичев: Новый тренер «Спартака» должен быть со спартаковской философией

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    Бывший футболист московского «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о том, каким, по его мнению, должен быть новый главный тренер красно-белых. Сейчас исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» является Владимир Слишкович.

    Дмитрий Аленичев
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    Дмитрий Аленичев

    «Учитывая, что спортивный директор "Спартака" — иностранец, уверен, что переговоры ведутся с иностранным специалистом. Конечно, сейчас присматриваются к Слишковичу, поскольку есть хороший результат и игра. Но в "Спартаке" будет новый тренер. Какой — сложно сказать. Хочется, чтобы новый главный тренер был именно со спартаковской философией.

    Очень часто слышу, что спартаковский футбол умер. Нет. Спартаковский футбол не умер! Комбинационный футбол мы в последние годы видели с участием других команд. Мне очень нравилась игра "Аталанты" трёхлетней давности. "Наполи" в прошлом году показывал очень яркий, интересный и комбинационный футбол при Спаллетти. Это я не говорю про тройку в АПЛ: "Манчестер Сити", "Ливерпуль" и "Арсенал" — это что-то! Комбинационный футбол в настоящее время есть, как и был в прошлом и будет в будущем! Хотелось бы, чтобы новый спартаковский тренер пришёл именно с такой философией», — сказал Аленичев «Чемпионату».
    1 мая красно-белые сыграют с «Динамо» в Кубке России. Встреча начнется в 18:00 мск.

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