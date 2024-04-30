Гарри Невилл раскритиковал руководство «Челси»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед»раскритиковал руководство «Челси» за идею подписывать долгосрочные контракты с новичками.

«Восьмилетние контракты плохи со всех сторон, потому что я просто не думаю, что они имеют смысл. Они не очень хороши для молодого игрока. Деньги большие, и ты думаешь, что у тебя восьмилетний контракт, будучи молодым 21 или 22-летним игроком.

Клуб может думать, что у них над тобой контроль, но молодой игрок думает: "Я богат, я действительно богат". Для некоторых это проблема, она просто влияет на их мышление», — заявил он в подкасте YouTube-канала Sky Sports Premier League.

Календарь и таблица АПЛ

«Челси» занимает девятую строчку в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея в своём активе 48 набранных очков.