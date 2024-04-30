ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Бавария» и «Реал» не раз встречались в полуфиналахЛЧ. Последний шанс «Баварии» на трофей, сиквел противостояния «Боруссии» и ПСЖ
  • 00:04
    • «Барселона» в большинстве выиграла у «Валенсии», Левандовский отметился хет-триком
  • 23:35
    • Хачанов переиграл Коболли и сыграет против Синнера на турнире в Мадриде
  • 22:55
    • Котов проиграл Синнеру на турнире в Мадриде
  • 22:13
    • Касаткина не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Мадриде
    Все новости спорта

    Нойер высказался о тяжёлой травме, полученной после катания на лыжах

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бундеслига Футбол Германии Бавария
    Голкипер «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер высказался о тяжёлой травме, полученной после катания на лыжах.

    Мануэль Нойер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мануэль Нойер

    «Не знаю, какой была бы моя жизнь, если бы я не мог снова играть в футбол. Если бы вы спросили медицинский персонал и реабилитационную команду, они бы не поверили, что я нахожусь в таком состоянии.

    Думаю, что после такой травмы восстанавливаются только один или два человека из 10», — приводит слова Нойера канал Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

    После вылета сборной Германии с чемпионата мира — 2022 в Катаре, где команда заняла третье место в группе Е с четырьмя очками, Нойер отправился в отпуск на горнолыжный курорт. 10 декабря вратарь выложил пост из больницы, где ему сделали операцию, и сообщил, что выбыл надолго. По информации СМИ, у игрока был закрытый перелом правой большеберцовой кости.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Первый матч после восстановления от травмы Нойер провёл 28 октября 2023 года с «Дармштадтом» (8:0). В нынешнем сезоне голкипер сыграл 28 матчей, 10 из которых «на ноль», в остальных пропустил 32 мяча.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Победит ли «Бавария» «Реал»?
  • «Бавария» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Сможет ли «Родина» дожать сибиряков?
  • «Родина» — «Тюмень». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • У Медведева будут проблемы в матче с Бубликом?
  • Медведев — Бублик. Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.08
  • Экспресс дня 30 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Бавария — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Родина — Тюмень
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Медведев — Бублик
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Ковентри — Ипсвич
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Динамо — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Бостон — Торонто
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Бари — Парма
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Штурм — Рапид Вена
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры