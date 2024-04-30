Голкипер «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер высказался о тяжёлой травме, полученной после катания на лыжах.

«Не знаю, какой была бы моя жизнь, если бы я не мог снова играть в футбол. Если бы вы спросили медицинский персонал и реабилитационную команду, они бы не поверили, что я нахожусь в таком состоянии.

Думаю, что после такой травмы восстанавливаются только один или два человека из 10», — приводит слова Нойера канал Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

После вылета сборной Германии с чемпионата мира — 2022 в Катаре, где команда заняла третье место в группе Е с четырьмя очками, Нойер отправился в отпуск на горнолыжный курорт. 10 декабря вратарь выложил пост из больницы, где ему сделали операцию, и сообщил, что выбыл надолго. По информации СМИ, у игрока был закрытый перелом правой большеберцовой кости.

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Первый матч после восстановления от травмы Нойер провёл 28 октября 2023 года с «Дармштадтом» (8:0). В нынешнем сезоне голкипер сыграл 28 матчей, 10 из которых «на ноль», в остальных пропустил 32 мяча.