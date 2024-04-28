Тавареш: «Спартак» еще может побороться за медали в РПЛ

Защитник «Спартака»считает, что московский клуб еще может побороться за медали в РПЛ.

«Эмоции приходят от побед. Мы понимаем, как важно сейчас провести серию хороших игр, чтобы занять достойное место в чемпионате, а также продолжить борьбу в Кубке. Это и есть лучшая мотивация — двигаться от победы к победе.

Перед матчем в Ростове, когда мы находились на 7-й строчке, тренер напомнил, что мы всего в нескольких очках от тройки лучших. И все еще возможно. Важно помнить об этом. Пара побед может резко улучшить наши позиции», — приводит слова игрока официальный сайт «Спартака».

Календарь и таблица РПЛ

Сейчас красно-белые находятся на 6-м месте в таблице. В 26-м туре РПЛ «Спартак» примет «Локомотив».