Семин: Дзюба даже в 35 лет сохраняет целый ряд плюсов

Бывший главный тренер «Локомотива»высказался о ситуации с нападающим москвичей, который получает мало игрового времени.

«Видимо, на сегодняшний момент он не случайно потерял статус ключевого исполнителя железнодорожников. Причин на это достаточно много, и какие их них повлияли, судить сложно, я ведь не вижу его работы на тренировках. Но в прошлом году Дзюба однозначно помог красно-зеленым.

Артем даже в 35 лет сохраняет целый ряд плюсов. Например, обладает колоссальным опытом. И он в любой команде забьет свои мячи. Другое дело, в каком физическом состоянии человек находится сейчас, учитывая недавнюю травму. А в его высоком уровне никто не сомневается», — цитирует Семина RT.

В текущем сезоне Артем Дзюба принял участие в 25 матчах, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.