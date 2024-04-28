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    Артета: Я разговаривал с Венгером несколько раз

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    Наставник «Арсенала» Микель Артета сообщил о своих консультациях с 74-летним бывшим главным тренером «канониров» Арсеном Венгером перед решающими матчами чемпионской гонки АПЛ.

    Микель Артета
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    Микель Артета

    «Я разговаривал с ним несколько раз. Были определённые темы о том, как они выигрывали матчи на поздних стадиях. Он часто говорил об этом, когда я был игроком. Это всегда есть на жёстком диске. В это время сезона, в конце концов, речь идёт о поиске способа выиграть игру — и это всё.

    Вы можете сделать это по-разному, если посмотрите на то, как они выигрывали титулы. И как они выиграли некоторые матчи с очень, очень, очень небольшим отрывом», — приводит слова Артеты Daily Mail.

    74-летний Арсен Венгер возглавлял лондонский «Арсенал» в качестве главного тренера с сентября 1996 года по июнь 2018 года. Под его руководством «канониры» трижды становились чемпионами Англии.

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