начнут матч в 17:00 в английской Премьер-лиге, 27.04.2024.

Последний матч: «Шеффилд Юнайтед» — «Ньюкасл» 0:8. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ньюкасл» — «Шеффилд Юнайтед» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.93 .

. Календарь и таблица АПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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