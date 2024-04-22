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    Болельщики «Реала» скандировали в «Барселоне» «Хави, оставайся!»

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    Болельщики «Реала» скандировали кричалки с призывом к главному тренеру «Барселоны» Хави не покидать свой пост. Случилось это по завершении матча 32-го тура Ла Лиги, в котором «сливочные» обыграли сине-гранатовых со счётом 3:2. Об этом сообщает AS.

    Хави
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    Хави

    Напомним, в конце января Хави объявил, что покинет «Барселону» после сезона-2023/24. Матч между каталонцами и мадридцами состоялся накануне, 21 апреля. Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). На шестой минуте счёт открыл защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен. На 18-й минуте нападающий хозяев Винисиус Жуниор реализовал пенальти.

    На 69-й минуте полузащитник Фермин Лопес Мартин вывел «Барселону» вперёд. «Реал» сравнял счёт усилиями защитника Лукаса Васкеса на 73-й минуте. Победу хозяевам принёс полузащитник Джуд Беллингем, который отличился на 91-й минуте. Таким образом, «Реал» одержал победу со счётом 3:2.

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