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    Ловчев назвал главных кандидатов на пост главного тренера «Спартака»

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    Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался о кандидатах на пост главного тренера красно-белых после отставки Гильермо Абаскаля. По его мнению, хорошо работают и подходят на эту должность Валерий Карпин и Станислав Черчесов.

    Евгений Ловчев
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    Евгений Ловчев

    «С Валерием Карпиным у меня сложные отношения, а со Станиславом Черчесовым я дружу. При Черчесове достойно выступили на ЧМ‑2018. В Польше с "Легией" он стал чемпионом, два раза в Венгрии он стал чемпионом с "Ференцварошем". И Карпин работает хорошо.

    И вдруг я читаю про какого‑то нидерландца, который там где‑то работал с детьми. Почему? В Англии вы видели, чтобы взяли какого‑то, кого никто не знает? Тот же Массимо Каррера, например, работал до "Спартака" с Антонио Конте», — сказал Ловчев в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Помимо Карпина, Черчесова и Янсена, СМИ также писали о возможном приходе в «Спартак» Владимира Ивича, который ранее возглавлял «Краснодар».

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