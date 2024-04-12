Березуцкий рассказал, как Вагнер Лав играл за ЦСКА в нетрезвом состоянии

Бывший главный тренер и футболист ЦСКАподелился историей о том, как бразильский нападающийиграл за «армейцев» в нетрезвом состоянии.

«Я не видел в принципе футболистов всю карьеру, нигде, ни в ЦСКА, чтобы кто-то играл вот прям с такого сильного похмела.

И вот у Вагнера была такая история, когда он действительно... Что удивительно, я не знаю, где он напился… Смысл в том, что он был реально нетрезвый, даже подошел к тренеру и говорит, по-моему, это Леонид Викторович Слуцкий был. Я не буду играть, говорит, ну не могу, не в состоянии, мягко говоря.

Ну это реально тяжело. В общем его очень долго уговаривали, уговаривали, уговаривали. Говорит: "Давай, ты нам нужен, важная победа".

Он вышел, по-моему, с "Ростовом" была игра. Один справа забил, второй слева и говорит: "Все, тренер, меняй меня". И пошел на лавочку, сел спокойно. Вага, извини, если что не так, сразу, заранее», — сказал Березуцкий в интервью YouTube-каналу «Это футбол, брат!»