Тен Хаг: Антони способен всегда играть так, как в матче с «Челси»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»по-прежнему считает, что Антони может стать незаменимым игроком для команды.

«Я знаю, что он способен всегда играть так, как в матче с "Челси" (3:4). Я часто видел, как он делал это в "Аяксе".

На первых порах в "МЮ" он тоже демонстрировал яркий футбол. Согласен, что потом это случалось лишь эпизодически, как, например, в матче с "Барселоной" в прошлом сезоне», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо.

«МЮ» купил Антони у «Аякса» летом 2022 года за 95 миллионов евро. Сейчас Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»

В текущем сезоне Антони провел в чемпионате Англии 24 матча, в которых отметился одной результативной передачей.