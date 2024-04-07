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    Тен Хаг: Антони способен всегда играть так, как в матче с «Челси»

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг по-прежнему считает, что Антони может стать незаменимым игроком для команды.

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    «Я знаю, что он способен всегда играть так, как в матче с "Челси" (3:4). Я часто видел, как он делал это в "Аяксе".

    На первых порах в "МЮ" он тоже демонстрировал яркий футбол. Согласен, что потом это случалось лишь эпизодически, как, например, в матче с "Барселоной" в прошлом сезоне», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо.

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    • «МЮ» купил Антони у «Аякса» летом 2022 года за 95 миллионов евро. Сейчас Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»

    В текущем сезоне Антони провел в чемпионате Англии 24 матча, в которых отметился одной результативной передачей.

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