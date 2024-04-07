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    Нью-Инглэнд Революшн — Шарлотт: смотреть онлайн в прямом эфире

    07.04.2024 в 02:30 начнется матч в чемпионате МЛС Нью-Инглэнд Революшн — Шарлотт

    Футбол MLS
    В 02:30 07.04.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Нью-Инглэнд Революшн — Шарлотт в чемпионате МЛС.

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    Последний матч: «Нью-Инглэнд Революшн» — «Шарлотт» 2:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

    Для тех, кто делает ставки:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Нью-Инглэнд Революшн»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Нью-Инглэнд Революшн — Шарлотт.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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