Маркиньос: Хочу играть за «ПСЖ» до завершения карьеры

Капитан «Пари Сен-Жермен»признался, что у него есть желание играть за клуб из столицы Франции до конца карьеры.

«Я вижу свое будущее здесь — в "ПСЖ". Эта футболка, этот клуб, этот город — это мой дом.

Я готов помочь всем, чем могу. И я был бы более чем счастлив играть за "ПСЖ" до конца карьеры.

Это правда, было бы неплохо провести всю карьеру в этом клубе», — приводит слова бразильского футболиста Canal Plus.

Transfermarkt оценивает стоимость Маркиньоса в 55 миллионов евро. Действующий контракт 29-летнего защитника с «ПСЖ» рассчитан до июня 2028 года.

Маркиньос перешел в «ПСЖ» летом 2013 года из итальянской «Ромы» за 31 миллион евро.