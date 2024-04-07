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    Маркиньос: Хочу играть за «ПСЖ» до завершения карьеры

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    Капитан «Пари Сен-Жермен» Маркиньос признался, что у него есть желание играть за клуб из столицы Франции до конца карьеры.

    Маркиньос
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    Маркиньос

    «Я вижу свое будущее здесь — в "ПСЖ". Эта футболка, этот клуб, этот город — это мой дом.

    Я готов помочь всем, чем могу. И я был бы более чем счастлив играть за "ПСЖ" до конца карьеры.

    Это правда, было бы неплохо провести всю карьеру в этом клубе», — приводит слова бразильского футболиста Canal Plus.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Маркиньоса в 55 миллионов евро. Действующий контракт 29-летнего защитника с «ПСЖ» рассчитан до июня 2028 года.

    Маркиньос перешел в «ПСЖ» летом 2013 года из итальянской «Ромы» за 31 миллион евро.

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