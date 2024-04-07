начнут матч в 02:30 в американской футбольной лиге MLS, 07.04.2024.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Интер Майами» — «Колорадо Рэпидс» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.02 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Колорадо Рэпидс»).

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