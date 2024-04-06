Тухель: «Баварии» трудно поддерживать уровень

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал поражение от «Хайденхайма» (2:3).

«Этого не должно происходить на таком уровне. К перерыву у нас всё было под контролем, сейчас сложно отвечать. Нам трудно поддерживать уровень, и, к сожалению, сегодняшний день стал ещё одним доказательством. Мы отдали игру в первые 15 минут второго тайма, перед этим сделав много хороших вещей в первой половине. Затем у нас было три-четыре больших шанса забить третий гол, но мы ими не воспользовались. И мы слишком просто пропускали голы», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany.

Таким образом, у «Баварии» осталось 60 очков и второе место в турнирной таблице. У «Хайденхайма» теперь 33 пункта и 10-я строчка.