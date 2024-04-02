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    Титов рассказал, кто может заменить Промеса в «Спартаке»

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    Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России Егор Титов назвал футболиста красно-белых, который может заменить нападающего команды Квинси Промеса.

    Егор Титов
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    Егор Титов

    «Мне очень нравится Зиньковский. Он сильно прибавил. Я надеюсь, что не сразу, но мы увидим через какое-то время в лице Зиньковского Промеса. Он и забивает, и отдает. Хотелось, чтоб ещё и были помощники, те же Соболев, Угальде», — приводит слова Титова «РИА Новости Спорт».

    Напомним, 29 февраля Промес был задержан полицией ОАЭ в аэропорту Дубая. Перед этим футболиста не пустили на борт самолёта.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Спартак» после 22-х туров РПЛ располагается на шестом месте в турнирной таблице, набрав 32 очка.

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