Титов рассказал, кто может заменить Промеса в «Спартаке»

Экс-полузащитник «Спартака» и сборной Россииназвал футболиста красно-белых, который может заменить нападающего команды

«Мне очень нравится Зиньковский. Он сильно прибавил. Я надеюсь, что не сразу, но мы увидим через какое-то время в лице Зиньковского Промеса. Он и забивает, и отдает. Хотелось, чтоб ещё и были помощники, те же Соболев, Угальде», — приводит слова Титова «РИА Новости Спорт».

Напомним, 29 февраля Промес был задержан полицией ОАЭ в аэропорту Дубая. Перед этим футболиста не пустили на борт самолёта.

Календарь и таблица РПЛ

«Спартак» после 22-х туров РПЛ располагается на шестом месте в турнирной таблице, набрав 32 очка.